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Человечеству предсказали переход на энергию из биоорганизмов

Источник:
«Постнаука»
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Фото: © Sibnet.ru

Человечество уже через 50 лет будет вырабатывать всю энергию из биоорганизмов, считает доктор химических наук, глава Центра «Технологии новых и мобильных источников энергии» при Институте проблем химической физики РАН Юрий Добровольский.

«На наш взгляд, перспективный источник энергии — это не Солнце, ветер и все остальное, а биологические системы. Да, они капризные, мы еще плохо умеем ими управлять и, наверное, не скоро научимся. Но все, кто интересуется наукой, видят, что в этом направлении делаются огромные шаги», — сказал Добровольский в интервью порталу «Постнаука».

По его словам, через 50 лет вся энергия будет вырабатываться из биорганизмов. «Уже существуют микробные топливные элементы, которые пожирают отходы в окружающей среде и за счет этого генерируют энергию. Есть бактерии, которые выделяют водород при своей жизнедеятельности, и это чистая энергия».

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Добровольский отметил, что он — противник биотоплива, потому что человечеству не хватает пищи. «А если мы занимаем под источники энергии площади, которые могли бы приносить пищу, в настоящий момент жизни человечества это очень рано и неразумно», — пояснил он.

«Голодает пол-Африки, умирают люди от голода, а мы растим рапс и радуемся тому, что потом им заправляем автомобиль. В этом смысле биотехнологии мне кажутся не очень разумным выходом», — подчеркнул ученый.

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