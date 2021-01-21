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Европарламент запретит «Северный поток — 2» из-за Навального

Источник:
РИА Новости
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Фото: Diliff / CC BY-SA 3.0

Европарламент потребует от Евросоюза остановить строительство санкции против России из-за ареста Алексея Навального, говорится в проекте резолюции.

«После российской атаки на Навального мы должны говорить и об энергетическом вопросе. Это самый мощный аргумент, который у нас есть. И проект "Северный поток — 2" потому является одной из возможностей оказать дополнительное давление. Простых призывов к России не хватает», — приводит РИА Новости заявление главы фракции консервативной и центристской Европейской народной партии Манфреда Вебера.

Документ планируют рассмотреть в четверг, его готовы поддержать фракции консерваторов, социал-демократов, либералов и зеленых.

Санкции могут затронуть «физических и юридических лиц, причастных к решению о задержании и аресте» Навального, а также ответственных за «нападения» на оппозицию, российских олигархов, «членов близкого круга» Владимира Путина, а также «медиапропагандистов». Ограничения предусматривают заморозку активов в странах ЕС и запрет въезда в эти государства.

«Северный поток — 2» предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против строительства газопровода «Северный поток — 2» ведут активную борьбу США. Они продвигают в ЕС свой сжиженный природный газ. Против его строительства также выступает Украина и ряд европейских стран.

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