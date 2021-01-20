Небула вернется в фильме «Тор: Любовь и гром»

Актриса Карен Гиллан вернется к роли Небулы в фильме «Тор: Любовь и гром», об этом она сообщила фанатам в своем аккаунте в Twitter.

«Это не парик — это мои волосы. Недавно я постриглась, поскольку готовлюсь к роли Небулы. Нужно, что мне не приходилось прятать слишком много волос под накладную лысину», — рассказала она в видеоролике, отвечая на вопрос поклонника, надет ли на ней парик.

К главной роли в четвертом «Торе» вернется Крис Хемсворт, также в картине снимутся Натали Портман, которая, как ожидается, станет женщиной-Торой и будет бороться с раком. В каст вошли Брэдли Купер, Кристиан Бэйл и Вин Дизель.

Ранее стало известно, что в Австралию на съемки прилетел и Мэтт Дэймон, ранее актер появлялся в картине «Тор: Рагнарек», где играл Локи в театральной постановке, показанной в Асгарде. Кого актер сыграет сейчас, неизвестно.

Премьера в России четвертой части фильма о Торе запланирована на 5 мая 2022 года. А в мае этого года зрителям обещают показать долгожданную «Черную вдову», которая откроет четвертую фазу киновселенной Marvel. Премьера сольного фильма про шпионку Наташу Романофф уже несколько раз переносилась из-за пандемии.