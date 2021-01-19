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Бегство капитала из России двукратно усилилось

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Чистый отток частного капитала из России в 2020 году оценивается в 47,8 миллиардов долларов, свидетельствуют данные Центробанка. Годом ранее отток капитала составил 22,1 миллиарда долларов.

Регулятор объяснил двукратное увеличение оттока мерами частного сектора по сокращению внешних обязательств. При этом сокращение внешних обязательств было сформировано «в близкой пропорции банками и прочими секторами».

Наибольший чистый отток капитала из России был зафиксирован в 2018 году, он составил 67,5 миллиардов долларов. В 2019 году на объем оттока повлияли операции по наращиванию иностранных активов.

Что касается 2020 года, то в первом квартале отток капитала оценивается в 18 миллиардов, во втором квартале потери составили 11,9 миллиарда, в третьем —7,7 миллиарда, в четвертом —10,2 миллиарда долларов.

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Топ комментариев

DYNAMO7294

Это что за очередная бредятина!!!

игорь н

как обычно, свои граждане не нужны

Иркут 69

Этот инфернальный абсурд у нас называется законотворчеством.... 😕

~ST~

этому вирусологу надо сразу 100 доз воткнуть пусть наслаждается.

Иркут 69

Иными словами, попал в санкционные списки - воруй спокойно. ☺️