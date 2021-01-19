Госдума разрешила получать регистрацию кочевникам

Россияне из коренных малочисленных народов, ведущих кочевой образ жизни, смогут получать регистрацию в любом муниципальном образовании на свой выбор. Соответствующий законопроект в первом чтении приняла Госдума.

Единственное условие для такой регистрации — на территории муниципального образования должен проходить кочевой маршрут. Кроме этого, законопроект наделяет полицию новыми полномочиями.

Так, МВД сможет утверждать порядок выдачи органами местного самоуправления документа, который бы подтверждал, что тот или иной гражданин ведет кочевой или полукочевой образ жизни.

Авторы документа отмечают, что «принятие законопроекта позволит обеспечить реализацию гражданам, ведущим кочевой и полукочевой образ жизни, предусмотренных законодательством Российской Федерации прав и свобод».