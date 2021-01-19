Xiaomi рассекретила ноутбук Mi Notebook 14

Управляющий директор Xiaomi Ману Кумар Джайн на своей страничке в социальной сети Twitter представил новый ноутбук Xiaomi Mi Notebook 14 IC. Стоимость аппарата стартует от 600 долларов.

Mi Notebook 14 IC — продолжение «четырнадцатой» линейки, вышедшей в прошлом году. Ноутбук получил 8 ГБ оперативной памяти DDR4 и твердотельный накопитель, а также встроенную в корпус камеру.

Вычислительным ядром для ноутбука выбрали процессор Intel Core i5-10210U, который работает в паре либо со встроенной графикой Intel UHD 620, либо с мобильным ускорителем Nvidia GeForce MX250.



Mi fans, introducing Mi Note Book 14 IC



10th Gen Intel® Core™ i5

256GB/512GB SSD

In-built Webcam



Starting from 43999



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RT to spread the word.



I#Mi pic.twitter.com/gSDclFwcsZ — Manu Kumar Jain (@manukumarjain) January 19, 2021

Гаджет оснащается 14-дюймовым экраном разрешением FullHD с антибликовым покрытием и углами обзора 178 градусов. Вес устройства всего 1,5 килограмма, а емкость батареи предполагает до десяти часов автономной работы.