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Эксперты рассказали, когда выгоднее покупать жилье

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Традиционно удачными сезонами для покупки жилья в России считаются летний и новогодний периоды, когда для привлечения покупателей застройщики устраивают различные акции, предусматривающие скидки на приобретение квартир, считают риелторы.

В 2021 году выгодным временем для покупки жилья станет первый квартал, когда на рынке произойдет замедление роста цен в результате частичного насыщения спроса, сказала РИА Новости управляющий партнер риелторской сети «Миэль» Ирина Пешич. Небольшое снижение цен на жилье также может произойти в начале мая, сильнее же всего квартиры дорожают обычно осенью и в декабре, добавила она.

Но существенных скидок, например на новостройки, в первой половине года ждать все-таки не стоит — продленная до июля программа льготной ипотеки будет подогревать спрос, уверен глава департамента консалтинга и аналитики агентства недвижимости «Азбука жилья» Ярослав Дарусенков,

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По мнению же руководителя аналитического центра онлайн-сервиса по продаже недвижимости ЦИАН Алексея Попова, сезонность российского рынка недвижимости — распространенное клише, которое с годами все слабее подтверждается цифрами. Количество сделок на том же рынке новостроек в последние годы значительно равномернее распределяется между месяцами, чем раньше.

В 2021 году, если и будет выражена неоднородность распределения показателей от месяца к месяцу, то это будет связано не с общими сезонными трендами, а с отдельными событиями: макроэкономикой, политикой, развитием пандемии и другими, отметил Попов.

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Топ комментариев

DYNAMO7294

Это что за очередная бредятина!!!

Egorka72

Бензин в России только дорожает....Чего уж тут прогнозировать?

great_america

Рост цен в России можно уже не прогнозировать. Можно быть уверенным.

Alexander222

"...двукратно снизить уровень бедности.... увеличить темпы роста ВВП ... обеспечить устойчивый рост доходов...

Иркут 69

Этот инфернальный абсурд у нас называется законотворчеством.... 😕