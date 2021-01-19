Вирусолог призвал к принудительной вакцинации от COVID

Вакцинацию от коронавируса нужно принудительно проводить среди всего населения России, заявил вирусолог Александр Чепурнов.

«Потенциал у коронавируса есть. Поэтому бороться с ним надо самыми серьезными методами. Если есть железная уверенность в том, что применяемые вакцины эффективны, за исключением медицинских противопоказаний, вакцинировать нужно всех поголовно. В принудительном порядке», — цитирует Чепурнова Ura.ru.

Вирусолог привел в пример вспышку оспы в Москве в 1959—1960 годах. Тогда, по его словам, благодаря принудительной массовой вакцинации удалось избежать серьезных последствий.

«Оспа, конечно, вещь пострашнее, чем коронавирус. Но ведь нас и коронавирус уже серьезно достал», — добавил врач.

Массовая вакцинация от коронавируса началась в регионах России с понедельника, 18 января. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в первый год прививки можно поставить 60% населения страны.