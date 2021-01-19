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Вирусолог призвал к принудительной вакцинации от COVID

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Вакцинацию от коронавируса нужно принудительно проводить среди всего населения России, заявил вирусолог Александр Чепурнов.

«Потенциал у коронавируса есть. Поэтому бороться с ним надо самыми серьезными методами. Если есть железная уверенность в том, что применяемые вакцины эффективны, за исключением медицинских противопоказаний, вакцинировать нужно всех поголовно. В принудительном порядке», — цитирует Чепурнова Ura.ru.

Вирусолог привел в пример вспышку оспы в Москве в 1959—1960 годах. Тогда, по его словам, благодаря принудительной массовой вакцинации удалось избежать серьезных последствий.

«Оспа, конечно, вещь пострашнее, чем коронавирус. Но ведь нас и коронавирус уже серьезно достал», — добавил врач.

Массовая вакцинация от коронавируса началась в регионах России с понедельника, 18 января. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в первый год прививки можно поставить 60% населения страны.

Тема: Коронакризис
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Топ комментариев

DYNAMO7294

Это что за очередная бредятина!!!

Иркут 69

Этот инфернальный абсурд у нас называется законотворчеством.... 😕

Alexander222

"...двукратно снизить уровень бедности.... увеличить темпы роста ВВП ... обеспечить устойчивый рост доходов...

Egorka72

Бензин в России только дорожает....Чего уж тут прогнозировать?

Иркут 69

Иными словами, попал в санкционные списки - воруй спокойно. ☺️