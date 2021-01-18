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Путин запустил пересмотр нацпроектов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент РФ Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину до 1 февраля доработать проект единого плана по достижению национальных целей, соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Правительству также предстоит до 1 апреля скорректировать при необходимости нацпроекты и госпрограммы, приведя их в соответствие с единым планом. Обновленный документ представят на рассмотрение Совета при президенте по стратегическому развитию.

В прошлом году правительство разработало единый национальный план по развитию страны на ближайшие десять лет. В декабре глава государства предложил принять его за основу и доработать с учетом итогов 2020 год.

План объединяет все национальные цели, госпрограммы и проекты, которые направлены на достижение конкретных целей. В ближайшие три года на реализацию плана государство потратит более 39 триллионов рублей.

Государство рассчитывает к 2030 году двукратно снизить уровень бедности по сравнению с 2017 годом, увеличить темпы роста ВВП при сохранении макроэкономической стабильности, а также обеспечить устойчивый рост доходов граждан.

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