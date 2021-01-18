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Власти спрогнозировали рост цен на бензин в 2021 году

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Динамика розничных цен на бензин в течение 2021 года будет равномерной и не выйдет за границы инфляции, говорится в сообщении Минэнерго России. Ведомство вместе с ФАС ведет регулярный мониторинг ситуации.

Минэнерго напомнило, что динамика оптовых и розничных цен в России отличается, последняя сглаживается специальным налоговым механизмом — демпфером. Биржевые же котировки на топливо растут на фоне восстановления спроса и потребления.

«Прогнозируемый рост розничных цен на топливо в 2021 году будет происходить равномерно в течение года и не должен превысить уровень ожидаемой инфляции», — заверили в министерстве.

По данным Росстата, средние потребительские цены на бензин в России на 11 января 2021 года увеличились на 21 копейку с момента предыдущей регистрации и составили 46,12 рубля за литр.

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