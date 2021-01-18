Советник Байдена потребовал освободить Навального

Российские власти должны немедленно отпустить задержанного после возвращения из Германии оппозиционера Алексея Навального, заявил Джейк Салливан, советник по нацбезопасности избранного президента США Джо Байдена.

«Навального следует немедленно освободить, а виновные в ужасающем покушении на его жизнь должны понести ответственность. Атаки Кремля на Навального это не просто нарушения прав человека, это оскорбление народа России, который хочет, чтобы его голоса услышали», — приводит РБК заявление Салливана.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на заявление Салливана посоветовала зарубежным политикам уважать международное право и заниматься проблемами собственной страны.

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«Что хочется сказать господину Салливану (а также многим другим зарубежным деятелям, которые публикуют заранее заготовленные комментарии): уважайте международное право, не посягайте на национальное законодательство суверенных государств и займитесь проблемами в вашей собственной стране», — написала она в Facebook.

Навального задержали вечером 17 января после прилета из Берлина. Во ФСИН, объяснили задержание оппозиционера тем, что он нарушил режим исправительного срока в рамках дела «Ив Роше». По заявлению ведомства, Навальный уклонялся от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденный. Политик будет находиться под стражей до определения меры пресечения судом.