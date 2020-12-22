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Песков отметил интерес Навального к гульфиковой зоне

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков нашел у Алексея Навального манию величия и отметил у него интерес к «гульфиковой зоне». Так он прокомментировал последнее заявления оппозиционера о том, что его пытались отравить с помощью трусов.

Навальный ранее опубликовал видео, в котором он, представившись помощником секретаря Совбеза Николая Патрушева, общается с неким Константином Кудрявцевым. Тот якобы является сотрудником ФСБ и причастен к отравлению политика. Собеседник рассказывает о деталях спецоперации. В том числе и о том, что яд был нанесен на гульфиковой зоне трусов оппозиционера.

«В целом можно, конечно, сказать, что у больного наблюдается ярко выраженная мания преследования, можно также четко установить определенные проявления мании величия. Как говорят, он даже сравнивает себя с Иисусом. В остальном, конечно, уже проявления по Фрейду, такая зацикленность на гульфиковой зоне собственной и так далее», — цитирует ТАСС Пескова.

По его словам, это «расследование» — попытка дискредитации ФСБ, «но, безусловно, подобные попытки не могут дискредитировать Федеральную службу безопасности».

Навальному стало плохо 20 августа во время полета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске и оппозиционера госпитализировали в местную больницу. Через некоторое время он впал в кому. Через два дня его перевезли в берлинскую клинику «Шарите».

Власти ФРГ 2 сентября заявили, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы «Новичок». Но никаких доказательств в пользу версии об отравлении России представлено не было, несмотря на ее многочисленные просьбы.

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