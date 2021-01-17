Шесть огромных «Русланов» впервые пролетели строем

Министерство обороны России опубликовало видеозапись первого одновременного полета шести военно-транспортных самолетов Ан-124-100 «Руслан».

«Впервые в истории России в небо одновременно поднялись шесть военно-транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан"», — говорится в сообщении Минобороны.

Полеты проводились на высоте свыше 4 тысячи метров, общая протяженность маршрута составила более 600 километров. «Средняя скорость самолетов — 500 километров в час», — уточнили в военном ведомстве.

Ан-124 «Руслан» — советский тяжелый дальний транспортный самолет, первый полет которого состоялся в 1982 году. Его максимальная грузоподъемность —120 тонн, максимальная скорость — 865 километров в час, дальность полета с полной загрузкой — 4 800 километров, размах крыла — около 73 метров.