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Шесть огромных «Русланов» впервые пролетели строем

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 3.0

Министерство обороны России опубликовало видеозапись первого одновременного полета шести военно-транспортных самолетов Ан-124-100 «Руслан».

«Впервые в истории России в небо одновременно поднялись шесть военно-транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан"», — говорится в сообщении Минобороны.

Полеты проводились на высоте свыше 4 тысячи метров, общая протяженность маршрута составила более 600 километров. «Средняя скорость самолетов — 500 километров в час», — уточнили в военном ведомстве.

Ан-124 «Руслан» — советский тяжелый дальний транспортный самолет, первый полет которого состоялся в 1982 году. Его максимальная грузоподъемность —120 тонн, максимальная скорость — 865 километров в час, дальность полета с полной загрузкой — 4 800 километров, размах крыла — около 73 метров.


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Оборона #Оружие #Армия #Техника #Видеоновости
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Топ комментариев

Chubbchubbs

А что у нас только не дорожает, только труд человека за копейки

PARTIZAN88

Сразу видно, в магазины ни разу не ходил

nastya19944

Цены на все тогда подорожают из-за этого.

Drronum

Как удобно! Придумай налог на пустом месте, а потом его повышай сколько душе угодно! Красота! Вот это...

владимир 1963

главная ошибка СССР что вырастил на свою голову таких "чубайсов"...........