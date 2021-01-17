Рената Литвинова показала эротическое фото своей дочери

Актриса Рената Литвинова одобрила участие свой дочери Ульяны в эротической фотосессии для глянцевого журнала и опубликовала ее откровенное фото в сети.

Фото Ульяны появилось в Instagram Литвиной. «Когда, если не в девятнадцать?» — написала актриса. Эротическая фотосессия была сделана для журнала Maxim. Девушка попала на обложку издания.

На снимке дочь Литвиной запечатлена в кружевном белье, прикрывая оголенную грудь руками. Девушка на фото лежит в бассейне с розовыми шарами.

Ульяна — дочь Литвиновой и бизнесмена Леонида Добровского. Ее родители развелись, когда ей исполнилось шесть лет.