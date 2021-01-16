Шеф Пентагона зауважал российских военных

Исполняющий обязанности главы Пентагона Кристофер Миллер высоко оценил умение российских военных действовать в сложных условиях. Стенограмму общения Миллера с журналистами опубликовала пресс-служба оборонного ведомства США.

«Я испытываю профессиональное уважение к тому, как они действуют. Я считаю, что они очень хорошо сыграли, имея плохие карты на руках», — сказал Миллер, подчеркнув при этом, что США «должны избавиться от мышления холодной войны».

Сложными условиями для российской армии глава Пентагона считает сокращающееся население России и природные ресурсы «как единственный источник доходов». Несмотря на это, Россия сохраняет эффективность в военной сфере.

Он также отметил, что российские военные эффективно используют много концепций «нерегулярных боевых действий» и различную информацию, которую армия получает по самым разным каналам.