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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Шеф Пентагона зауважал российских военных

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Исполняющий обязанности главы Пентагона Кристофер Миллер высоко оценил умение российских военных действовать в сложных условиях. Стенограмму общения Миллера с журналистами опубликовала пресс-служба оборонного ведомства США.

«Я испытываю профессиональное уважение к тому, как они действуют. Я считаю, что они очень хорошо сыграли, имея плохие карты на руках», — сказал Миллер, подчеркнув при этом, что США «должны избавиться от мышления холодной войны».

Сложными условиями для российской армии глава Пентагона считает сокращающееся население России и природные ресурсы «как единственный источник доходов». Несмотря на это, Россия сохраняет эффективность в военной сфере.

Он также отметил, что российские военные эффективно используют много концепций «нерегулярных боевых действий» и различную информацию, которую армия получает по самым разным каналам.

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