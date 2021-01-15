Россия выйдет из Договора по открытому небу, сообщается на сайте МИД РФ. Соглашение позволяет военным 33 стран осуществлять инспекционные полеты над территорией друг друга с целью укрепления доверия и предсказуемости.

«22 ноября 2020 года Соединенные Штаты Америки под надуманным предлогом вышли из Договора по открытому небу. Тем самым был существенно нарушен баланс интересов государств-участников, достигнутый при заключении договора», — отмечается в сообщении.

МИД РФ указывает, что российская сторона выдвинула «конкретные, соответствующие фундаментальным положениям договора, предложения по поддержанию его жизнеспособности в новых условиях». Однако инициатива России не получила поддержки со стороны союзников США.

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Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал два условия, при выполнении которых Россия была готова остаться участником договора. Так, Москва потребовала от европейских стран письменных гарантий, что они не будут передавать США информацию, собранную при полетах над российской территорией.

Кроме этого, российская сторона настаивала на том, чтобы европейцы гарантировали отсутствие запрета российским самолетам инспектировать расположенные на территории их стран американские военные объекты. Однако ЕС таких гарантий предоставить не смог.