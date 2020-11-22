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США вышли из Договора по открытому небу

Источник:
РИА Новости
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Фото: Artem Katranzhi from Bakashikha, Russia / CC BY-SA 2.0

Соединенные Штаты в воскресенье перестали быть участником Договора по открытому небу. Главной причиной такого шага было названо якобы невыполнение договора со стороны России.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году. Документ дает право участникам совершать облеты спецсамолетами любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью. При этом должны соблюдаться четкие условия. Участниками договора являлись 33 государства, теперь 32 — без США.

США больше не смогут проводить облеты территории России, а российские инспекторы контролировать с воздуха американские территории. Ключевой вопрос теперь: будут ли европейцы передавать США информацию, полученную в ходе своих полетов, приводит РИА Новости мнение экспертов.

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Поводом для выхода США из соглашения стали, как утверждает американская сторона, «неоднократные нарушения со стороны Москвы». Вашингтону не нравится, что Россия отказывает в использовании неба в десятикилометровом коридоре вдоль ее границы с Абхазией и Южной Осетией.

Не устраивает американцев и то, что Москва ограничила дальность полетов над Калининградской областью 500 километрами. При этом российская сторона отмечает, что такой режим абсолютно идентичен тому, который США установили для Аляски.

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jeryakob

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Disobedient

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