Мужчин-импотентов выдала походка

Мужчину, страдающего от импотенции, можно вычислить в толпе по походке, уверены японские ученые из Университета Хиросаки.

Мужчины, которые делают маленькие шаги, на 40% чаще страдают импотенцией, чем мужчины с большими шагами, приводит MensHealth результаты исследования.

Медики записали на видео походку 324 мужчин, измерив длину шагов участников, а также высоту их ступней во время ходьбы. Затем испытуемых оценили с помощью теста Международного индекса эректильной функции.

«Сила мышц и гибкость таза и ног — ключевые факторы эректильной дисфункции», — прокомментировал доктор Синго Хатакеяма.

Ученые объяснили, что сильные мышцы таза обеспечивают хорошую эрекцию, и у таких мужчин наблюдается широкая размашистая походка. Слабые мышцы вызывают эректильную дисфункцию и маленькие шаги.