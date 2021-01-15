Крис Эванс удивился новости об его возвращении в Marvel

Актер Крис Эванс прокомментировал слухи о своем возможном возвращении к роли Капитана Америка в киновселенную Marvel.

«Впервые слышу», – написал он в своем аккаунте в Twitter.

При этом издание Deadline со ссылкой на инсайдеров сообщило, что Крис Эванс может вернуться к роли Стива Роджерса в Marvel. Уточнялось, что переговоры об этому уже идут.

Якобы Эванс появится в роли Кэпа хотя бы в одном из будущих проектов Marvel с возможностью появиться и во втором фильме. При этом это вряд ли будет новая часть «Первого мстителя». Скорее всего, это произойдет по аналогии с Робертом Дауни-младшим, который после третьего «Железного человека» появился в таких фильмах, как «Первый мститель: Противостояние» и «Человек-паук: Возвращение домой».

Студия Marvel данное заявление инсайдеров не прокомментировало. При этом сам Эванс ранее говорил, что покончил с ролью Роджерса. В то же время слухи о его возможном возвращении к роли периодически появляются.