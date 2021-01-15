Раскрыты особенности экипировки солдата будущего «Сотник»

Российская экипировка солдата будущего «Сотник» благодаря спецматериалам станет рекордной легкой, но при этом по защищенности будет превосходить все аналоги.

Сверхвысокомолекулярное полиэтиленовое волокно рассматривается в качестве основы для экипировки третьего поколения «Сотник», которую планируется создать на замену «Ратнику», сообщили РИА Новости в госкорпорации «Ростех».

«Благодаря новым материалам комплект экипировки "Сотник" получит рекордно малый вес и возможность подгонки под анатомические особенности бойца. В результате защита не будет сковывать движения и позволит взять дополнительный вес, необходимый для выполнения спецмиссий. При этом экипировка будет иметь повышенную защищенность в сравнении с существующими типами бронежилетов», — пояснили в «Ростехе».

В перспективе «Сотник» не только остановит осколок, летящий со скоростью до 670 метров в секунду, но и погасит ударный импульс, способный нанести серьезный урон внутренним органам даже без пробития защиты. «Мы рассчитываем получить такой эффект за счет применения специальных амортизирующих средств», — уточнили в госкорпорации.

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Как сообщил ранее прошлого года директор комплекса вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев, «Сотник» будет легче, эргономичнее, надежнее и технологичнее «Ратника». Экипировка, отмечал Оздоев, может получить в свой состав робототехнические комплексы, а также элементы искусственного интеллекта.

Также рассматривается возможность включения в состав «Сотника» активного титанового экзоскелета, который будет оснащен миниэлектродвигателями.