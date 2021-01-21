Комедию «Красотка в ударе» впервые покажут на ТВ

Фильм «Красотка в ударе» 2020 года впервые после кинотеатральной премьеры покажут на Первом канале.

Комедия режиссера Яны Гладких рассказывает об обычной девушке Полине с заурядной внешностью. Однажды героиня понимает, что проснулась настоящей красоткой и теперь перед ней открыты все двери.

Главную роль в фильме исполнила актриса Юлия Александрова, известная по сериалу «Звоните ДиКаприо», фильмам «Самый лучший день» и «Любовницы». Также в «Красотке» снялись Лариса Кокоева, Максим Блинов, Андрей Бурковский, Григорий Калинин, Яна Кошкина.

Фильм «Красотка в ударе» вышел в прокат в сентябре, а в октябре состоялся его цифровой релиз. На телевидении его впервые покажут на Первом канале 22 января в 21.30.