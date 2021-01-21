Комедию «Красотка в ударе» впервые покажут на ТВ

Фото: © кадр из фильма «Красотка в ударе»
Фильм «Красотка в ударе» 2020 года впервые после
кинотеатральной премьеры покажут на Первом канале.
Комедия режиссера Яны Гладких рассказывает об обычной
девушке Полине с заурядной внешностью. Однажды героиня понимает, что проснулась
настоящей красоткой и теперь перед ней открыты все двери.
Главную роль в фильме исполнила актриса Юлия Александрова,
известная по сериалу «Звоните ДиКаприо», фильмам «Самый лучший день» и «Любовницы».
Также в «Красотке» снялись Лариса Кокоева, Максим Блинов, Андрей Бурковский,
Григорий Калинин, Яна Кошкина.
Фильм «Красотка в ударе» вышел в прокат в сентябре, а в
октябре состоялся его цифровой релиз. На телевидении его впервые покажут на
Первом канале 22 января в 21.30.