Вышел трейлер фильма «Блаженство» про альтернативный мир

Фильм «Блаженство» с Оуэном Уилсоном и Сальмой Хайек в главных ролях покажут 5 февраля, трейлер опубликован на YouTube-канале Amazon Prime Video.

По сюжету, главный герой влюбляется в таинственную женщину, которая показывает ему альтернативный мир — мир блаженства. Героиня уверена, что другая реальность и есть настоящая. Но когда герои начинают испытывать боль, им придется выбирать: возвращаться к настоящему или остаться в мнимом блаженстве.

Фильм снял режиссер Майк Кэхилл, известный по картинам «Я — начало» и «Другая Земля». Фильм «Блаженство» выйдет на потоковом сервисе Amazon Prime Video 5 февраля.