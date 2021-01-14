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Вышел трейлер фильма «Блаженство» про альтернативный мир

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр их фильма «Блаженство»

Фильм «Блаженство» с Оуэном Уилсоном и Сальмой Хайек в главных ролях покажут 5 февраля, трейлер опубликован на YouTube-канале Amazon Prime Video.

По сюжету, главный герой влюбляется в таинственную женщину, которая показывает ему альтернативный мир — мир блаженства. Героиня уверена, что другая реальность и есть настоящая. Но когда герои начинают испытывать боль, им придется выбирать: возвращаться к настоящему или остаться в мнимом блаженстве.

Фильм снял режиссер Майк Кэхилл, известный по картинам «Я — начало» и «Другая Земля». Фильм «Блаженство» выйдет на потоковом сервисе Amazon Prime Video 5 февраля.

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