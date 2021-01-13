«Окей» и «Лайкать» оказались под запретом на «Матч ТВ»

Больше четырех десятков англицизмов запретили употреблять на
канале «Матч ТВ», под запретом оказались слова «окей», «лайкать» и «перфоманс».
Но генпродюсер канала Тина Канделаки отметила, что это всего лишь
рекомендация для телеведущих и комментаторов.
Журналист Станислав Гридасов опубликовал в Telegram-канале
таблицу «Категории употребления англицисизмов в эфире "Матч"». В ней
приведены списки допустимых к употреблению слов, разрешенных с поясняющим
контекстом и недопустимых слов.
К запрещенным относятся слова: «бек», «коуч», «лузер», «плей-аут»,
«скиллз», «шорт-лист», «лайкать», «каппер», «кипер», «тим-билдинг» и еще
несколько десятков англицизмов.
Генпродюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки подтвердила, что
на канале существуют рекомендации воздерживаться от англицизмов, но за их
употребление штрафовать сотрудников не будут.
«Мы, и прежде всего сами комментаторы, следим за чистотой
своей речи. «Так что опубликованная табличка — не более чем резюме обсуждения
многих вовлеченных в создание контента для "Матч ТВ" лиц», — сказала
Канделаки изданию «Спорт-Экспресс».