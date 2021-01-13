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«Окей» и «Лайкать» оказались под запретом на «Матч ТВ»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото Sibnet.ru

Больше четырех десятков англицизмов запретили употреблять на канале «Матч ТВ», под запретом оказались слова «окей», «лайкать» и «перфоманс». Но генпродюсер канала Тина Канделаки отметила, что это всего лишь рекомендация для телеведущих и комментаторов.

Журналист Станислав Гридасов опубликовал в Telegram-канале таблицу «Категории употребления англицисизмов в эфире "Матч"». В ней приведены списки допустимых к употреблению слов, разрешенных с поясняющим контекстом и недопустимых слов.

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К запрещенным относятся слова: «бек», «коуч», «лузер», «плей-аут», «скиллз», «шорт-лист», «лайкать», «каппер», «кипер», «тим-билдинг» и еще несколько десятков англицизмов.

Генпродюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки подтвердила, что на канале существуют рекомендации воздерживаться от англицизмов, но за их употребление штрафовать сотрудников не будут.

«Мы, и прежде всего сами комментаторы, следим за чистотой своей речи. «Так что опубликованная табличка — не более чем резюме обсуждения многих вовлеченных в создание контента для "Матч ТВ" лиц», — сказала Канделаки изданию «Спорт-Экспресс».


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Топ комментариев

Uynachalnica

Скорее крупнейшее переименование, чем сокращение!

Maniac.

Я смотрю тоже кроме иронии и сарказма, других эмоций данная новость не вызывает

merkulov tolya

в который раз-а воз и ныне там

Uynachalnica

Мы уже и корма сами не производим, без компонентов импортных?

Alhazred

Иди уже Трампа спасай двоешник. )))