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Какие ТВ-каналы можно смотреть в Wink

Источник:
Sibnet.ru
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Фото Sibnet.ru

Видеосервис Wink предоставляет пользователям больше 200 телеканалов, часть из которых всегда бесплатны. А с помощью рубрикатора в меню найти нужный канал можно быстро и легко.

Wink — это телевидение, объединенное с онлайн-кинотеатром. Работает через приложения на телевизорах, приставках, смартфонах и через веб-версию на компьютере. Для просмотра не нужно антенн или другого оборудования, нужен только интернет.

Любому пользователю всегда бесплатны 20 ТВ-каналов. Это каналы эфирного цифрового телевидения: «Первый канал», «Россия 1», «Россия К», «Россия 24», ОТР, «ТВ Центр», НТВ, «РЕН-ТВ», ТВ-3, «Пятый канал», «Матч ТВ», «Карусель», «Муз-ТВ», СТС, ТНТ, «Пятница», «Домашний», «Спас», «Мир» и «Звезда».

В «Винке» для удобства созданы специальные рубрики телеканалов. Например, спортивные, кулинарные, музыкальные. Есть разделения на детские и взрослые подборки ТВ-каналов. Также выделены каналы, которые транслируют фильмы и сериалы.

Посмотреть телеканалы можно в разном качестве. Wink выделил семь каналов в качестве 4K (UltraHD), среди них «Кино UHD», «Сериалы UHD», «EUROSport», «Love Nature», «UltraRex», «Наша Сибирь», «UltraHD Cinema».

В пакете качества HD больше 120 ТВ-каналов. Туда входят и каналы из эфирной сетки, и региональные, и специализированные. Например, ТНТ, «ОТС», «RU.TV», «Матч.Арена».

Получить еще больше бесплатных каналов можно с помощью промокода на Wink. Сейчас такой промокод можно получить в подарок к Новому году.

По промокоду в любой день до 31 января можно активировать пакет «Новогодний», это 120 ТВ-каналов и 30 тысяч фильмов и сериалов. Пакет будет доступен 30 дней, после чего самостоятельно отключится.

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