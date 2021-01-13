Равнение на Apple: зачем Сбербанк превратили в экосистему

Осенью Сбербанк представил новый логотип и единый бренд для своей экосистемы — «Сбер». С тех пор сам банк стал лишь одним из ее элементов, направленной на проникновение во все сферы жизни клиентов. Под новым брендом заработали цифровые сервисы, вышли умные устройства. Зачем нужна эта трансформация, рассказал глава компании Герман Греф.

Сбербанк выпустил семейство голосовых помощников «Салют». Они встроены в собственные устройства Сбербанка — ТВ-приставку SberBox и «умный дисплей» с камерой и колонкой «СберПортал», который в перспективе может управлять умным домом. Также заработала единая подписка на сервисы экосистемы — «СберПрайм». В перспективе банк хотел бы получать 20–30% от небанковских продуктов.

«Дело не в моде. Это жизненная необходимость. Вот смотрите: раньше у Apple был телефон, потом Джобс и команда придумали магазин приложений, появилось огромное количество сервисов, которыми все начали пользоваться. Вы привыкли к экосистеме Apple, у них все замечательно, вам нравится, а от добра, как говорится, добра не ищут. Но возникает вопрос: что делать остальным? В частности, национальным игрокам. Мы не можем сесть на китайские и американские экосистемы», — сказал Греф в интервью ТАСС.

По его мнению, мир завоевали несколько монобрендов. «Могу по пальцам пересчитать страны, у которых есть независимые крупные цифровые компании, способные построить собственные экосистемы. Понятно, США, стремящиеся владычествовать во всем мире, Китай, который попросту закрыл границы. Еще Япония и Россия. Все, список закрыт. Прекрасная компания», — отметил глава компании.

В экосистему «Сбер» входят около 50 компаний, из них около трех десятков — ключевые. Среди них: сервис платежей «Юмани» (экс-«Яндекс.Деньги»), портал недвижимости «Домклик», оператор «СберМобайл», развлекательные интернет-сервисы (онлайн-кинотеатр Okko, «СберЗвук»), медицинские сервисы («Сбер Еаптека», DocDoc), маркетплейс для покупки автомобилей «СберАвто».

«В Европе, например, никого нет. Назовите социальные сети или поисковики из Старого Света. Они не существуют. В нашей стране созданы уникальные заделы, их ни в коем случае нельзя потерять. Есть "Яндекс", "Мейл.ру", "Сбер"…», — добавил Греф.

Под зонтиком «Сбера»

Руководство Сбербанка полтора года рассматривало все возможные варианты трансформации, взвешивало все за и против. В итоге было выбрано самое радикальное из всех предлагаемых решений. Совет директоров проголосовал за этот вариант, уточнил глава банка.

«Но, конечно, затевалось все не ради вывесок. Принципиально иным стало содержание. Теперь мы "Сбер", под зонтиком которого находится в том числе Сбербанк», — пояснил Греф. «Нам поверили инвесторы: после представления новой стратегии акции за два дня выросли на рынке на 7%. Что бывает чрезвычайно редко», — отметил он.

Глава компании не исключает возможности провала части проектов. У компании Amazon порядка 70% начинаний заканчиваются крахом, у Сбербанка же соотношение удачных и провальных проектов — 50 на 50.

«Глобальных амбиций у нас нет, тягаться с Google или Apple не можем и даже не пытаемся. Не думаю, что хоть у одной российской компании есть такой шанс сегодня. Конечно, "Сбер" — локальный игрок, региональный. Работаем на тех рынках, где присутствуем. А внутри страны все экосистемы наши прямые конкуренты», — подчеркнул Греф.

По его словам, конкуренция на рынке полезна клиентам. «В каких-то сегментах мы конкурируем и с Apple, и с Google, и с "Яндексом", далее — по списку. Заставляем их снижать цену, они вынуждают нас улучшать услуги», — заключил глава компании.