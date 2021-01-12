Молившая о помощи женщина из горящего дома погибла

Восемь человек погибли при пожаре в жилом доме в Екатеринбурге. Среди них женщина с дочкой с девятого этажа, просившие о помощи в Twitter.

Пожар вспыхнул в девятиэтажке на улице Рассветной в ночь с понедельника на вторник. По данным регионального МЧС, горела квартира на втором этаже, по всему подъезду было плотное задымление. Пожарные эвакуировали 90 человек, их них с помощью масок дыхательных аппаратов спасены 52 человека.

Погибли восемь человек — из квартир на втором, пятом и девятом этажах, сообщила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова. Полиция подтвердила, что среди скончавшихся — женщина, просившая помощи в Twitter, и ее шестилетняя дочка.

«Помогите. Горим. Вызовите пожарных. Я с ребенком взаперти. Квартира снизу горит, задыхаемся. Девятый этаж, умираем», — писала жительница Екатеринбурга Наталья в Twitter.

По предварительным данным, причина возгорания — неосторожное обращение с огнем. Очаг пожара расположен в квартире на втором этаже, рядом с диваном. Предварительно, в этой квартире использовались горелки, также обнаружено много окурков от табачных изделий. По словам местных жителей, в этой квартире жила неблагополучная семья.