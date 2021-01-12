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Мэра Томска оставили в СИЗО

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Кадр из видео СК РФ

Кировский районный суд Томска продлил срок содержания под стражей мэру города Ивану Кляйну еще на два месяца, до 13 марта.

«(Срок содержания под стражей) продлили до 13 марта», – сообщил Sibnet.ru представитель Кировского районного суда.

Ранее адвокаты Кляйна сообщали, что о суде они узнали только в понедельник, в день заседания. Именно в этот день должна была состояться встреча защитников с подследственным.

Кляйна задержали за превышение должностных полномочий 13 ноября. По данным следствия, он незаконно отказал бизнесмену Аминову в предоставлении земельного участка под застройку, сделав это в интересах ОАО «Томское пиво», которым руководил. На время следствия мэр отстранен от должности.

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