Мэра Томска оставили в СИЗО

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Кировский районный суд Томска продлил срок содержания под стражей мэру города Ивану Кляйну еще на два месяца, до 13 марта.
«(Срок содержания под стражей) продлили до 13 марта», – сообщил Sibnet.ru представитель Кировского районного суда.
Ранее адвокаты Кляйна сообщали, что о суде они узнали только в понедельник, в день заседания. Именно в этот день должна была состояться встреча защитников с подследственным.
Кляйна задержали за превышение должностных полномочий 13 ноября. По данным следствия, он незаконно отказал бизнесмену Аминову в предоставлении земельного участка под застройку, сделав это в интересах ОАО «Томское пиво», которым руководил. На время следствия мэр отстранен от должности.