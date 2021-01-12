Мэра Томска оставили в СИЗО

Кировский районный суд Томска продлил срок содержания под стражей мэру города Ивану Кляйну еще на два месяца, до 13 марта.

«(Срок содержания под стражей) продлили до 13 марта», – сообщил Sibnet.ru представитель Кировского районного суда.

Ранее адвокаты Кляйна сообщали, что о суде они узнали только в понедельник, в день заседания. Именно в этот день должна была состояться встреча защитников с подследственным.

Кляйна задержали за превышение должностных полномочий 13 ноября. По данным следствия, он незаконно отказал бизнесмену Аминову в предоставлении земельного участка под застройку, сделав это в интересах ОАО «Томское пиво», которым руководил. На время следствия мэр отстранен от должности.