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Беспилотник «Охотник» на испытаниях нанес бомбовый удар

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Минобороны России

Российский тяжелый ударный беспилотник С-70 «Охотник» в рамках летных испытаний нанес бомбовый удар по наземной мишени на полигоне Ашулук, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Охотник» сбросил из внутрифюзеляжного отсека неуправляемые авиабомбы калибра 500 килограммов», — сказал РИА Новости источник. «Цель была поражена с высокой точностью», — отметил собеседник агентства.

Источник подчеркнул, что «установленный на "Охотнике" новейший прицельно-навигационный комплекс позволяет применять свободнопадающие боеприпасы с точностью, приближающейся к высокоточному управляемому оружию».

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«Охотник», по данным собеседника, способен в автономном режиме поражать наземные стационарные и ограниченно подвижные цели с заранее известными координатами, в том числе и при получении внешнего целеуказания в воздухе.

Ударный беспилотный летательный аппарат С-70 разработан в ОКБ Сухого. По открытым данным, он имеет длину 14 метров, размах крыла 19 метров, взлетную массу 20 тонн. Максимальная скорость «Охотника» достигает тысячи километров в час. Беспилотник выполнен по схеме «летающее крыло» с применением материалов, снижающих радиолокационную заметность.

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Оборона #Оружие #ОПК #Техника
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