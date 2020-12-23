Урок Карабаха: российская армия попросила беспилотники

Насыщение российской армии беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) станет одним из приоритетов новой госпрограммы вооружений, заявил вице-премьер Юрий Борисов, курирующий оборонку. Россия усвоила урок Карабаха, отметил он.

По оценке военных экспертов, причиной разгрома армии Армении в войне за Карабах стало массированное применение азербайджанскими силами ударных беспилотников турецкого производства. Эти тихие и почти невидимые машины сначала провели разведку, а потом уничтожили большую часть армянской боевой техники. И противопоставить им было нечего.

«Посмотрите, насколько изменился характер военных конфликтов с применением беспилотных средств. Это уже устойчивый тренд. Сначала это средства разведки, сегодня это еще и ударные средства», — сказал Борисов в интервью РБК. «Карабах показал, как они работают», — добавил он.

По его словам, одной из основных тенденций, которые будут отражены в госпрограмме вооружений до 2033 года, станет применение беспилотных средств в военных конфликтах. Приниматься программа будет в 2023 году. Но ее планирование начинается заранее.

При составлении госпрограммы будет максимально полно учтен опыт Сирии. «Сирия многому научила. А высокоточное оружие, которое мы в Сирии применяли, я имею в виду «Калибры», «Х-101» и прочее? Вот вам устойчивые тенденции. Даже скажу так: оружие направленной энергии уже не фантастика, а реальность», — отметил Борисов.

Беспилотный истребитель

Сейчас Россия активно работает над созданием истребителя шестого поколения. Это машины будущего, облик которых только очерчивается в ведущих авиастроительных державах мира. И российские конструкторы будут, скорее всего, двигаться больше в направлении беспилотных технологий. «По крайней мере, на каком-то этапе будут совмещены работы пилотируемых и беспилотных средств», — обратил внимание вице-премьер.

«Хотя тот факт, что внутри физически не будет человека, не исключает возможности управлять им с земли или из соседнего летательного аппарата. Это уже не фантастика. Министерство обороны в прошлом году продемонстрировало совместную работу «Охотника» (тяжелого ударного реактивного беспилотника) и Су-57 — они в паре летали», — напомнил Борисов.

Вице-премьер обратил внимание, что это будет не просто истребитель, а авиационный комплекс шестого поколения. «В том числе в комбинации беспилотных и пилотируемых средств. Сейчас больше идет тренд на эффективные авиационные комплексы, нежели просто боевые единицы с крыльями», — пояснил Борисов.