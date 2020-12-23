НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Урок Карабаха: российская армия попросила беспилотники

Источник:
РБК
134 0
Фото: © Минобороны России
Насыщение российской армии беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) станет одним из приоритетов новой госпрограммы вооружений, заявил вице-премьер Юрий Борисов, курирующий оборонку. Россия усвоила урок Карабаха, отметил он.

По оценке военных экспертов, причиной разгрома армии Армении в войне за Карабах стало массированное применение азербайджанскими силами ударных беспилотников турецкого производства. Эти тихие и почти невидимые машины сначала провели разведку, а потом уничтожили большую часть армянской боевой техники. И противопоставить им было нечего.

«Посмотрите, насколько изменился характер военных конфликтов с применением беспилотных средств. Это уже устойчивый тренд. Сначала это средства разведки, сегодня это еще и ударные средства», — сказал Борисов в интервью РБК. «Карабах показал, как они работают», — добавил он.

По его словам, одной из основных тенденций, которые будут отражены в госпрограмме вооружений до 2033 года, станет применение беспилотных средств в военных конфликтах. Приниматься программа будет в 2023 году. Но ее планирование начинается заранее.

При составлении госпрограммы будет максимально полно учтен опыт Сирии. «Сирия многому научила. А высокоточное оружие, которое мы в Сирии применяли, я имею в виду «Калибры», «Х-101» и прочее? Вот вам устойчивые тенденции. Даже скажу так: оружие направленной энергии уже не фантастика, а реальность», — отметил Борисов.

Беспилотный истребитель

Сейчас Россия активно работает над созданием истребителя шестого поколения. Это машины будущего, облик которых только очерчивается в ведущих авиастроительных державах мира. И российские конструкторы будут, скорее всего, двигаться больше в направлении беспилотных технологий. «По крайней мере, на каком-то этапе будут совмещены работы пилотируемых и беспилотных средств», — обратил внимание вице-премьер.

«Хотя тот факт, что внутри физически не будет человека, не исключает возможности управлять им с земли или из соседнего летательного аппарата. Это уже не фантастика. Министерство обороны в прошлом году продемонстрировало совместную работу «Охотника» (тяжелого ударного реактивного беспилотника) и Су-57 — они в паре летали», — напомнил Борисов.

Вице-премьер обратил внимание, что это будет не просто истребитель, а авиационный комплекс шестого поколения. «В том числе в комбинации беспилотных и пилотируемых средств. Сейчас больше идет тренд на эффективные авиационные комплексы, нежели просто боевые единицы с крыльями», — пояснил Борисов.

Еще по теме
Небо над Сибирью и Уралом закроют уникальным «Подлетом»
Летающую боевую машину десанта испытали в России
США получат гиперзвуковое оружие ARRW
Россия перебросила на Чукотку истребители для контроля Арктики
смотреть все
Оборона #Оружие #Армия #ОПК #Техника #Аналитика
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин призвал все регионы сделать 31 декабря выходным
•
Запущено регулирование цен на социально значимые продукты
•
Опубликован полный отчет лечения Навального
•
Блокирование улиц стало уголовным преступлением
Подробности
•
Урок Карабаха: российская армия попросила беспилотники
•
Вытрезвители возвращаются: пьяницам приготовить кошельки
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
•
Про мат, интим и Навального: самые яркие цитаты Путина
Как это работает
•
Как форматировать текст в Telegram
•
Роутер для геймера: в чем преимущества игрового RT-X
•
Имитация красной икры: из чего делают искусственный деликатес
•
Недорого и интересно: как подтянуть школьника онлайн
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Алтай получит десятки тысяч доз вакцины от COVID-19
Сибирь 23.12.2020 23:50
Новосибирск сковали пробки в 10 баллов
Сибирь 23.12.2020 18:04
СК раскрыл подробности второго дела Кляйна
Сибирь 23.12.2020 17:48
Вахтовый автобус врезался в КамАЗ на новосибирской трассе
Сибирь 23.12.2020 17:34
Самое популярное
Где взять бесплатный промокод на фильмы Wink
24649
Полигон для испытания ракет «Сармат» построят в Красноярском крае
7226
Ванга сделала страшное предсказание на 22 декабря
6053
Расследование про тайну подушки Кляйна показали на «России 24»
4877
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин призвал все регионы сделать 31 декабря выходным
•
Запущено регулирование цен на социально значимые продукты
•
Опубликован полный отчет лечения Навального
•
Блокирование улиц стало уголовным преступлением
Как это работает
•
Как форматировать текст в Telegram
•
Роутер для геймера: в чем преимущества игрового RT-X
•
Имитация красной икры: из чего делают искусственный деликатес
•
Недорого и интересно: как подтянуть школьника онлайн
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Роутер для геймера: в чем преимущества игрового RT-X
•
Ростелеком для книголюбов: читаем онлайн бесплатно
•
Если не работает Личный кабинет: проблемы и решения
•
Онлайн-школа: учимся с «Ростелеком Лицей»
•
Как обжать витую пару. Видеоурок
•
Ростелеком для геймеров: облачные игры и тарифы
Мультимедиа
•
Как сочетать цвета на елке. ИНФОГРАФИКА
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
•
«Она летает, черт возьми!!!». Кадры пуска ракеты «Ангара-А5»
•
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
•
Как выбрать живую елку. ИНФОГРАФИКА
•
Под парусом по льду Обского моря. ФОТО
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Зеленский попросил у Байдена помощи в возвращении Крыма
33
Путин расширил гарантии для бывших президентов России
32
Кораблям ВМС США приказали действовать жестко против России
29
Жители России рассказали о самых больших страхах
29
Путин заявил о рисках конфликтов у границ России
27