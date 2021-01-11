Первая супруга Василия Шукшина умерла на Алтае

Первая супруга известного советского актера, писателя и режиссера Василия Шукшина – Мария Шумская, умерла в Республике Алтай. Ей было 90 лет.

Много лет назад Мария Шумская из Сросток Алтайского края переехала в село Майма Республики Алтай, а в последнее время жила в селе Рыбалка.

Как сообщают «Известия», Шукшин женился на Шумской в 1955 году. Она была его односельчанкой и всю жизнь проработала учительницей немецкого языка в школе. Жена отказалась ехать с супругом в Москву и в результате так и не дождалась его.

В 1957 году Шукшин попросил у нее развод, но она его так и не дала. В итоге он «потерял» паспорт, а когда получал новый документ, не сказал о прежней регистрации. После этого у Шумской было два гражданских мужа. В середине 60-х годов актер попытался восстановить с ней отношения, но она отказалась общаться с ним.

Как сообщила депутат Госсобрания региона Ольга Волосовцева, Шумская скончалась 7 января. При этом ряд СМИ со ссылкой на опекуна женщины сообщили, что незадолго до смерти ее несколько раз отказались госпитализировать из-за опасения, что она заразится коронавирусом. Недомогание списывали на возраст и ишемическую болезнь. Прокуратура региона начала проверку данных сообщений. По итогам будет принято процессуальное решение.