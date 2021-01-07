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Шойгу назвал триллером визит Путина в Сирию

Источник:
«Россия 1»
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Фото: ©

Организация визита президента России Владимира Путина в Дамаск в январе 2020 года служит хорошим учебным пособием и триллером похлеще голливудского, сказал министр обороны России Сергей Шойгу.

«Если снять детальный и с раскрытием всего фильм, то это может быть, с одной стороны, таким очень и очень хорошим учебником и пособием по организации подобного рода работы всех служб без исключения <...> А с другой стороны, это будет такой триллер похлеще любого и голливудского, и любого другого», — сказал Шойгу в фильме «Без права на ошибку. Рождественский визит в Дамаск», вышедшему по телеканалу «Россия 1».

По словам министра обороны России, решение было принято самим президентом, естественно, по докладам разных служб, и в первую очередь Генерального штаба.

Путин побывал в Дамаске 7 января 2020 года. Он посетил командный пункт ВС России, провел там переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом. Также он проехал по Дамаску, побывал в православной церкви святой Девы Марии и одной из старейших мечетей мира — мечети Омейядов.

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Оборона #Военная политика #Армия #Конфликты
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