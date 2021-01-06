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Россияне назвали желаемый размер зарплаты

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Россияне в 2021 году хотят получать зарплату на уровне 158 тысяч рублей, свидетельствует исследование «Работа.ру». При этом ожидания москвичей и петербуржцев превышают этот показатель.

158 тысяч рублей в месяц — среднестатистические пожелания граждан, однако в зависимости от региона размер желаемой зарплаты меняется. Так, москвичи надеются в среднем зарабатывать 175 тысяч рублей, а жители Санкт-Петербурга — 164 тысячи рублей.

Только 7% хотели бы зарабатывать до 29 тысяч рублей в 2021 году. От 30 до 49 тысяч рублей хотят получать 18% опрошенных. Четверть респондентов указали желаемую зарплату от 50 до 69 тысяч рублей.

Еще 15% участников исследования указали суммы от 70 до 99 тысяч рублей, а 17% опрошенных хотят зарплату от 100 до 149 тысяч рублей, пятая часть (19%) — от 150 тысяч рублей, отмечается в исследовании.

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