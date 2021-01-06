Ольгу Бузову сравнили с анорексичкой из-за втянутого живота

Телеведущая Ольга Бузова опубликовала в Instagram фото с отдыха на Мальдивах. Знаменитость сфотографировалась в купальнике у пальмы, а подписчики посчитали ее слишком худой.

На снимке Бузова позирует в бикини. Она втянула живот так, что ее ребра стали отчетливо видны. Это не понравилось подписчикам телеведущей, которые заподозрили ее в анорексии.

В комментариях пользователи Instagram написали, что Бузовой уже достаточно худеть и пора заняться своим здоровьем. Они посчитали, что фото с выпирающими ребрами — явный перебор.

Фотография худой Бузовой так взволновала подписчиков, что собрала почти 10 тысяч комментариев, в то время как обычные снимки набирают в среднем до 5 тысяч. А комментарии про анорексию Ольги Бузовой другие пользователи соцсети отметили тысячами лайков.