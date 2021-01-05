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Кремль заявил об устроенном США «беспределе»

Источник:
Соловьев LIVE
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Действия властей США привели к тому, что в международной политике не осталось никаких «красных линий», заявил в интервью Владимиру Соловьеву пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Как показывает практика, сейчас уже не остается таких красных линий вообще. То есть в международной политике наши коллеги из Соединенных Штатов устроили такой беспредел, что они поломали просто все правила», — сказал Песков.

Отвечая на вопрос о том, кто виноват в таком развитии событий, Песков напомнил о словах президента России Владимира Путина. «Мы белые и пушистые», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Песков пояснил, что ситуация в международной политике дошла до того, что все, чему до сих пор учат будущих дипломатов в МГИМО, уже «нерелевантно», а причиной разногласий стало нежелание Запада видеть в России равноправного партнера.

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