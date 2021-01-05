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Подборка убойных комедий появилась в видеосервисе Wink

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Непосредственно Каха»

Онлайн-кинотеатр Wink собрал коллекцию разухабистых комедий: от классики «В джазе только девушки» до хита кинопроката 2020 года — «Непосредственно Каха». Всего в подборке 135 фильмов.

Часть комедий из подборки можно посмотреть бесплатно по специальному промокоду, который Wink дарит к Новому году всем желающим. 

Чтобы активировать промокод в видеосервисе, предварительно нужно зарегистрироваться в Wink по номеру телефона (привязки банковской карты не требуется). Затем зайти в раздел «Мое» и найти пункт «Активация промокода», ввести 11 цифр, полученных в SMS. По промокоду подключится пакет «Новогодний», в который входит 30 тысяч фильмов и сериалов и 120 телеканалов. 

В комедийной коллекции собраны фильмы разных лет. Например, новинки 2020 года — «Непосредственно Каха. Крутой и ещё крутее», «Красотка в ударе», «Хэппи энд». А также множество других смешных фильмов — «Я худею», «Самый лучший день», «Тупой и еще тупее 2», «Мачо и ботан». Все эти и еще десятки картин можно смотреть бесплатно.

В подборку включены фильмы, которые вышли эксклюзивно в Wink («Дедушка нелегкого поведения», «Предок»), а также комедии в переводе Гоблина («Зеленая книга», «Полный расколбас», «Папа досвидос»).

Wink — это онлайн-кинотеатр, объединенный с телевидением. Работает в веб-версии на ПК и через приложения на телевизорах, приставках, смартфонах. Пользоваться одной подключенной подпиской можно сразу на пяти устройствах.

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