Путин поручил проработать сертификаты привившимся от COVID

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о выдаче сертификатов гражданам РФ, привившимся от коронавируса российской вакциной, и о международном признании этих сертификатов для возможности пересечения границы.

«Правительству РФ рассмотреть вопросы о выдаче сертификатов лицам, прошедшим вакцинацию для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с использованием российских вакцин, а также о международном признании этих сертификатов в целях осуществления гражданами выезда из Российской Федерации, въезда в Российскую Федерацию и пересечения ими государственных границ иностранных государств», — говорится в опубликованном в понедельник перечне поручений.

Доклад по этому вопросу глава государства ожидает до 20 января.

В ходе большой пресс-конференции Путин, отвечая на соответствующий вопрос, сообщил, что считает возможным обсудить тему введения международных сертификатов для людей, уже сделавших прививку от коронавирусной инфекции.