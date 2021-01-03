Путин поручил разработать водородный автобус

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости разработать новый водородный автобус, об этом говорится в стенограмме, размещенной на сайте Кремля.

«Нужно обязательно сделать следующий шаг, и к 2023 году сделать городской автобус на водородном носителе — там потом применяется электродвигатель, но на водороде надо сделать», — сказал Путин в ходе рабочей встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Он добавил, что следующий шаг — это водородные локомотивы. Глава государства отметил, что сейчас в городах-миллионниках используется очень много городского транспорта на дизельном топливе, а оно наносит ущерб экологии.

«Работа городского транспорта на газомоторном, а тем более на водородном топливе, в высшей степени востребованна», — подчеркнул Путин.