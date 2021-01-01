Вступили в силу новые противопожарные правила

Новые противопожарные правила вступили в силу с 1 января 2021 года, они будут действовать до конца 2026 года. Ряд обновленных правил касаются жилых домов и придомовых территорий, следить за выполнением документа будет МЧС России.

В зданиях при проведении мероприятий разрешили использовать больше видов пиротехники. Так, в помещениях теперь стали легальны фейерверки-фонтаны и мелкие петарды, радиус опасной зоны которых не превышает пяти метров, до этого их разрешались только на улице.

Более мощные салюты и петарды по-прежнему можно запускать только на открытом воздухе в хорошую погоду. Для профессиональной пиротехники выше третьего класса опасности требуется специальное разрешение.

Также вводится запрет на приготовление пищи на газовых плитах, не прошедших техническое обслуживание. Все приборы перед применением должны пройти установленные законом процедуры.

Готовить шашлыки на частной территории с использованием мангала или жаровни теперь нужно с соблюдением противопожарных требований. Так, очага горения до дома должно быть не менее пяти метров, а зону вокруг мангала требуется очистить от горючих материалов минимум на два метра.

Открытый огонь нельзя оставлять без присмотра, а под рукой должны находиться средства для тушения пожара. После угасания костра место его разведения нужно засыпать землей или залить водой. За нарушение этих правил по статье 20.4 КоАП грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей.