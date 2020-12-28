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Правительство утвердило план сокращения чиновников

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Госдумы

Правительство утвердило параметры оптимизации штатов федеральных органов власти, сообщает пресс-служба кабмина. Реформа госаппарата затронет 45 министерств и ведомств.

Сокращению подлежат 74 структурных подразделений, будут уволены 37 заместителей руководителей федеральных органов, отмечается в сообщении. В результате станет меньше подразделений, которые выполняют обеспечивающие функции.

«Система государственного управления должна стать современной и более функциональной. Без пересечений и с четко разграниченными сферами ответственности», — пояснил вице-премьер Дмитрий Григоренко.

По его словам, не может эффективно работать структура, в которой заместитель руководителя федерального органа исполнительной власти курирует структурное подразделение, где работает лишь десять человек.

Реформа системы управления начнется 1 января и продлится три месяца. Штаты центральных аппаратов федеральных органов с 1 января 2021 года должны быть сокращены на 5%, территориальных органов — на 10%.

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