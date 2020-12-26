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Яйцо впервые сварили по научному рецепту

Источник:
«Популярная механика»
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Фото: © Sibnet.ru

Главный секрет правильно приготовленного куриного яйца — время варки. Ученый составил сложную формулу, которая гарантирует идеальный результат.

Считается, что разный состав белка и желтка яйца определяет их разную реакцию на нагревание, белок сворачивается быстрее. Если передержать яйцо в горячей воде, результат будет весьма неаппетитным, пишет «Популярная механика».

Дело в том, что перегрев высвобождает связанную серу белка, после чего та реагирует с железосодержащими солями, содержащимися в желтке. Внутри яйца образуется зеленоватая пленка сульфида, которая портит вкус блюда.

При этом на агрегатное состояние желтка и белка по завершении варки влияет множество факторов — от температуры воды до высоты кухни над уровнем моря, от которой зависит температура кипения воды.

                                                формула варки идеального яйца
Фото: © Charles Williams

Физик Чарльз Уильямс учел множество факторов варки в уравнении. С его помощью можно сварить идеальное куриное яйцо. Чтобы не заниматься ручными вычислениями, в Сети есть специальные онлайн-калькуляторы, которые рассчитают точное время для яиц всмятку и вкрутую.

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Топ комментариев

лачинов

К сожалению эти цифры уже давно ни о чем не говорят. Отчасти потому что рейтинг самого ВЦИОМа ниже плинтуса.

nastya19944

Олигархи теперь станут богаче, а бедные еще беднее.

Иркут 69

Почему к сожалению? Просто, не говорят и ничего не означают. Обычная пропагандистская шелуха.

Иркут 69

О каком доверии человеку, который позволяет грабить собственное население, вообще может идти речь...?...

лачинов

Пожалуй на эти деньги действительно можно было бы кое что сделать. Например создать некоторое количество...