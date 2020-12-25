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Объявлены сроки ЕГЭ в 2021 году

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Основной этап Единого государственного экзамена для поступающих в вузы России в 2021 году пройдет с 31 мая по 2 июля, дополнительный период ЕГЭ — с 12 по 17 июля. Сроки объявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Досрочный этап экзамена проводиться не будет из-за эпидемии коронавируса, также отменяется базовый экзамен по математике, пояснил Кравцов. Итоговое сочинение или изложение в этом учебном году пройдет во второй половине апреля, передает РИА Новости.

Для выпускников, которые не собираются получать высшее образование, сдача государственного выпускного экзамена запланирована с 24 по 28 мая. Им нужно будет пройти экзамен по русскому языку и математике.

Ученики девятых классов для получения аттестатов в рамках Основного государственного экзамена будут сдавать только русский язык и математику. Досрочный период проведения экзаменов для девятиклассников отменен из-за пандемии коронавируса.

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