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«Калашников» показал видео испытаний ЗРК «Стрела-10М»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Кадр из видео

Концерн «Калашников» запустил в серийное производство новую управляемую ракету 9М333, предназначенную для зенитных комплексов семейства «Стрела-10М», сообщает пресс-служба компании.

«Калашников» опубликовал видео испытаний новой ракеты. «Успешно завершены натурные испытания ракеты на Донгузском полигоне в Оренбургской области. Начато серийное производство изделия в интересах Министерства обороны РФ», — говорится в сообщении.

Новый боеприпас работает по принципу «выстрелил — забыл». «Отличительной особенностью ракеты является головка самонаведения, функционирующая в трех режимах, в частности фотоконтрастном, инфракрасном и помеховом, что является ее важнейшим преимуществом над другими боеприпасами подобного класса», — добавили в пресс-службе.

Ракета 9М333 предназначена для поражения в любое время года низколетящих самолетов и вертолетов в условиях постановки противником оптических помех, а также беспилотников и крылатых ракет.

Зенитные ракетные комплексы семейства «Стрела-10М» предназначены для защиты войсковых подразделений в бою и на марше от средств воздушного нападения и разведки, летящих на малых и сверхмалых высотах. По состоянию на 2020 год являются одними из наиболее распространенных средств ПВО в мире.

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