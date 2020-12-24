Папа Римский поставил лайк полуобнаженной модели

Папа Римский Франциск поставил лайк под фотографией обнаженной модели в Instagram. Понтифик оценил девушку по имени Марго Фокс.

Модель также ведет собственный платный аккаунт на сервисе OnlyFans, который популярен среди работниц секс-индустрии. На фотографии запечатлено тело девушки, при этом не видно ее лица, пишет Daily Dot.

После того, как пользователи Сети обратили внимание на лайк от священнослужителя, девушка закрыла свою страницу в Instagram. При этом она подтвердила, что на фотографии действительно она.

В ноябре папа Римский Франциск поставил лайк под фото бразильской модели Натальи Гариббото, которая позировала в откровенной школьной форме. Затем лайк с официального аккаунта понтифика исчез.

Согласно объяснениям официальных представителей Ватикана, профиль папы Римского в Instagram управляется группой сотрудников. При этом на аккаунт понтифика подписано 7,5 миллиона человек.