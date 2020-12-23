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Эксперты обозначили место России в мире «трех империй»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © pixabay.com

Три сильнейшие экономические зоны — европейская, американская и китайская — формируются в мире, Россия войдет в китайский блок, говорится в докладе гонконгской инвестиционно-консалтинговой компании Gavekal Research.

Формирование трех экономических империй становится все более неизбежным из-за роста влияния политических факторов на экономику.

«Мир разобьется на три отдельные экономические зоны, в каждой из которых будет своя валюта (доллар, евро или юань), свой финансовый центр (Нью-Йорк, Лондон или Гонконг) и рынок облигаций, а также собственные цепочки поставок», — приводит РБК исследование.

По мнению аналитиков, в «американскую империю» помимо США войдут Великобритания и Австралия. В состав «европейской» попадут государства Западной Европы, в состав «китайской» — азиатские страны и, возможно, некоторые государства Восточной Европы, включая Россию.

Также эксперты обозначили одну из главных проблем «китайской империи» — стареющее население. Экономист из Университета Кореи Ли Жонг-Ва отметил, что если в 2015 году доля граждан старше 65 лет в азиатских странах составляла 7,8%, то к 2040 году она вырастет до 16%.

Автор аналитической записки Gavekal Луи Гейв рассказал, что у России и Китая есть весомые причины для укрепления союзничества и действий в рамках единого блока. «Империи можно поделить на два вида — империи, господствующие на воде, например Великобритания в XIX веке, и империи, господствующие в основном на суше, как СССР в XX веке. Китай вряд ли сможет доминировать на воде, а поэтому пытается расширить свое влияние в Евразии, а для этого нет других вариантов, кроме как добиться сделки с Россией», — объяснил он.

По мнению Гейва, Китай, в отличие от США, не обладает энергетической независимостью, ему требуются энергоресурсы России. В свою очередь, Москва сможет получить от Китая технологии и промышленные товары.

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