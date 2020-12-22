США нанесли по российской оборонке удар

Соединенные Штаты опубликовали специальный перечень работающих на оборону компаний России и Китая — теперь они не смогут приобретать товары и технологии у США их союзников.

«Правительство США определило, что данные компании являются военными пользователями для целей военного назначения», — приводит ТАСС заявление американских властей.

В список вошли, в частности, «Адмиралтейские верфи» (входят в Объединенную судостроительную корпорацию,), Объединенная авиастроительная корпорация, корпорации «Иркут», «Оборонпром», Ростех, «Вертолеты России», «Гражданские самолеты Сухого», «Туполев», Ракетно-космический центр «Прогресс», институты Росатома.

Всего в перечне значится 45 российских компаний и организаций. Глава Минторга США Уилбур Росса сообщил, что экспортеры теперь должны проверять своих клиентов в соответствии с этим списком.

«Ведомство признает важность задействования партнерских связей с компаниями США по всему миру для противодействия усилиям КНР и России по направлению американских технологий для своих дестабилизирующих военных программ», — добавил Росс.