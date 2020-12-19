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Россия вернет подаренную Лаврову икону

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ООН

Россия вернет икону, подаренную председателем боснийского президиума Милорадом Додиком министру иностранных дел России Сергею Лаврову, для проверки ее истории по линии Интерпола, сообщает пресс-служба МИД РФ.

Накануне прокуратура Боснии и Герцеговины начала проверку происхождения позолоченной иконы, подаренной Лаврову. В боснийский МИД поступила нота от украинского посольства с требованием вернуть украинской стороне икону.

Украинская сторона попросила объяснить, как икона попала в Боснию и Герцеговину. Предположительно, на иконе XVIII века изображен Николай Чудотворец, а написана она была в Луганске.

Ранее члены президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшич и Шефик Джаферович отказались прийти на встречу с Лавровым во время его визита в страну. Решение они объяснили тем, что заявления Лаврова по Дейтонским соглашениям идут вразрез с позицией Боснии.

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