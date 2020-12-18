Сноубордист Соболев снял фейковое видео о потере в лесу Шерегеша

Известный сноубордист Алексей Соболев в Instagram заявил, что потерялся с другом в горах Шерегеша, и попросил помощи. Все это оказалось фейком, так спортсмен привлекал внимание к новому видео, позже он извинился перед подписчиками.

Соболев разметил в Instagram серию сторис, где рассказывал, что катается с другом в Шерегеше, они спустились с горы в лес и не могут выйти уже два часа. Сноубордист отмечал, что их телефоны садятся и просил вызвать спасателей.

Оказалось, что Соболев все время был в гостинице, а видео снял специально и заранее. На следующий день он продолжил историю и дал ссылку на профессионально снятый ролик о катании.

Ситуация разозлила подписчиков сноубордиста, тем более, что многие действительно звонили спасателям. Ему писали, что такими вещами не шутят. Соболев позже и сам признал, что это была «тупая шутка» и он не понимает, как такая идея появилась в голове.

«Сейчас же я понимаю, что вся эта ночь съемок и весь этот видос не стоил и сотой доли переживаний, которые были у неравнодушных людей. <…> Хочу извиниться лично перед каждым человеком, который переживал из-за этой глупой шутки», — написал он.

Соболев — семикратный чемпион России, победитель и призер этапов Кубка мира. Выступает в дисциплинах биг-эйр и слоупстайл.