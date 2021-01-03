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Сибирские ученые уточнят карту Венеры для Роскосмоса и NASA

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Pablo Carlos Budassi / CC BY-SA 4.0

Ученые ТГУ вместе с коллегами из Канады составят детальные карты фрагментов поверхности Венеры, это поможет при выборе будущего места посадки орбитального аппарата с отбором проб в исследовательской миссии «Венера-Д», которую готовят Роскосмос и NASA.

Задача исследовательской группы – создать подробные карты фрагментов поверхности Венеры, в 10 раз превосходящие по масштабу более ранние исследования, сообщила пресс-служба ТГУ.

«Полученные результаты станут основой более детального изучения поверхности планеты, в том числе в ходе исследовательских миссий «Венеры-Д». Для этого необходимо учитывать потенциальную безопасность посадки на конкретной местности; репрезентативность материалов, потенциальную простоту и качество геохимического сигнала на месте посадки; орбитальные ограничения миссии», – рассказала младший научный сотрудник лаборатории геохронологии и геодинамики ГГФ ТГУ Екатерина Антропова.

Ученые уже закартировали несколько областей Венеры с вулканическими потоками, областями полей щитовых вулканов и крупных вулканических центров.

«Венера-Д» – совместный проект Роскосмоса и NASA по отправке орбитального аппарата и посадочного модуля на Венеру для определения состава материала поверхностных структур и понимания геологических процессов, которые сформировали поверхность этой планеты. Предполагается, что полет состоится в период между 2026 и 2033 годами.

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