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Ученые разгадали тайну гигантских водоворотов в Арктике

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Chief Scientist National Ice Center

Океанологи раскрыли причину сезонных изменений характера гигантских водоворотов в Арктике, которые долгие годы оставались загадкой. Все дело в особых свойствах арктического региона.

Крупные водовороты в океане перемешивают толщу воды, разносят тепло и питательные вещества по всей планете. Однако в большинстве океанов водовороты проявлены сильнее всего на поверхности, тогда как в Северном ледовитом океане картина другая.

Летом водовороты в Арктике похожи на аналогичные процессы в других частях Мирового океана, а зимой они затихают вблизи поверхности, опускаясь на глубину более 50 метров. Эта сезонная смена несколько десятилетий озадачивала ученых, пишет Journal of Physical Oceanography.

Американские океанологи из Массачусетского технологического института вместе с коллегами из Франции и Норвегии нашли объяснение этой загадочной турбулентности. Оказалось, что причина — в силах трения льда и стратификации океана.

Зимой лед действует как фрикционный тормоз, замедляя поверхностные воды и не позволяя им превращаться в турбулентные водовороты. При этом на глубинах от 50 до 300 метров более плотные соленые слои океана продолжают перемешиваться круглый год.

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fargus

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Иркут 69

В страшном сне не могу себе представить, что так сегодня выглядит сытое, ухмыляющееся лицо российской...

Drronum

А так , главное что бы европейская часть хорошо жила...а остальное это уже не Россия, а так- придаток...

fenimor

А что тут удивляться, семейный подряд как ни как

14377455

Правильно! А что там за Уралом, у них там кедрового масла завались, с алтайским медом! Зачем им другое...