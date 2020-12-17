Ученые разгадали тайну гигантских водоворотов в Арктике

Океанологи раскрыли причину сезонных изменений характера гигантских водоворотов в Арктике, которые долгие годы оставались загадкой. Все дело в особых свойствах арктического региона.

Крупные водовороты в океане перемешивают толщу воды, разносят тепло и питательные вещества по всей планете. Однако в большинстве океанов водовороты проявлены сильнее всего на поверхности, тогда как в Северном ледовитом океане картина другая.

Летом водовороты в Арктике похожи на аналогичные процессы в других частях Мирового океана, а зимой они затихают вблизи поверхности, опускаясь на глубину более 50 метров. Эта сезонная смена несколько десятилетий озадачивала ученых, пишет Journal of Physical Oceanography.

Американские океанологи из Массачусетского технологического института вместе с коллегами из Франции и Норвегии нашли объяснение этой загадочной турбулентности. Оказалось, что причина — в силах трения льда и стратификации океана.

Зимой лед действует как фрикционный тормоз, замедляя поверхностные воды и не позволяя им превращаться в турбулентные водовороты. При этом на глубинах от 50 до 300 метров более плотные соленые слои океана продолжают перемешиваться круглый год.