Ростех показал видео первого полета МС-21 с российским двигателем

Госкорпорация «Ростех» предоставила видео первого полета самолета МС-21-310 с российским двигателем ПД-14. Разработка и сборка лайнера с отечественным двигателем велась с 2019 года, сообщила пресс-служба компании.

Во вторник на аэродроме Иркутского авиационного завода прошел первый полет самолета МС-21-310 с российскими двигателями ПД-14. Разработка и сборка лайнера велась с 2019 года. На образцах МС-21-300, которые уже проходят сертификационные испытания стоит американский двигатель.

«У нас сформировалось новое поколение конструкторов и производственников — и сейчас мы наблюдаем плоды труда десятков тысяч человек, работавших на предприятиях авиадвигателестроительной отрасли для того, чтобы состоялся этот полет», – прокомментировал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Самолет пилотировали летчики-испытатели Василий Севастьянов, Андрей Воропаев и инженер-испытатель Александр Соловьев. Цель полетного задания — проверить режимы работы силовой установки, устойчивость и управляемость самолета, функционирование его систем. Полет прошел успешно.